AKP’nin bir aylık seçim performansı tarihe geçti

Seçim propagandasına seccade ile başladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim maratonuna 2 Nisan’da Bağcılar’da seccade ile kürsüye çıkarak başladı. Bir iftar programında vatandaşlarla fotoğraflarda seccadeye ayakkabı ile bastığı görülen CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yüklenen Erdoğan, “Fazla kalmadı 40 gün, birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı, onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs’ta verecektir.” dedi. Erdoğan konuşmasının sonunda kendisine hediye edilen seccadeyi göstererek, “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. İnşallah 15 Mayıs’ta şükür namazını bu seccadede kılabiliriz ” ifadelerini kullandı.

Camide miting yaptı ‘Yuh yetmez’ dedi

Ayasofya’da bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından restorasyonu biten Sultanahmet Camii’ni açtı. Caminin bahçesinde miting yaptı, muhalefeti Diyanet’i kaldırmaya çalışmakla suçladı: “Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet’i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Yuh yetmez, 14 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.” Cami avlusunda siyaset konuşan Erdoğan, Türk siyasi tarihinde de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Vur de vuralım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de katıldığı AKP milletvekili aday toplantısında salondakilerin “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları üzerine Akar, “Onun da zamanı gelecek bekleyin” ifadelerini kullandı. Muhalefet Akar’a ‘Hayırdır ülkeyi savaşa mı sokacaksın, yoksa ülke de savaş mı çıkartacaksın’ diye sordu.

Koyun eti mi dana eti mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türkiye’de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir.” değerlendirmesi yaparak vatandaşların tepkisini çekti.

Soğan mı cücüğü mü?

Mersin’den AKP 1’inci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Nebati, düzenlediği mitingde muhalefete yüklenerek, “Bunlar sürekli ‘yapamazlar, edemezler’ diyen eziklerdir” dedi ve soğan fiyatları üzerinden tartışmaya ilişkin “Soğan şu fiyata, bu fiyata gitti’ diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya, soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya, ben de onlara diyorum ki ‘Git cücüğü ile oynayın biraz, cücüğü ile” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan Bayramı öncesi “Anadolu kırmızısı” Togg’u Bursa’daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı

Öyle beleşe olmaz

AKP’li bakanlar milletvekili adayı olarak gösterilirken, seçim propagandasını ise Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracı ile yürütüyorlar. Tarihi Yarımada’da kullanılması için elektrik araç TOGG isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise taleplerine hala yanıt alamadıklarını açıklayarak “Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya İstanbul sokaklarında. Ben hazırım yollasınlar hemen bir tane” ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu’nun sözlerine yanıt veren Bakan Varank, “Ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu’nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek. Osmangazi Köprüsü’nden geçecek, Çanakkale Köprüsü’nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek, takdir edecek o zaman bir tur veririz” dedi.

İşgalcilere karşı istiklal mücadelesiymiş

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye’nin seçimidir” dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İki şeye çok şaşırdım. Bir tanesi, hadi İstiklal Marşı’nı okuyamadı anladık. Yaşlandı, olabilir. Amma velakin 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle, bu biz oluyoruz, istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy verenini sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır, gerçekten günahtır” dedi

Bekir Bozdağ

Şampanya ve secde karşılaştırması

Adalet Bakanı ve AKP Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, önceki gün 14 Mayıs’ta iki fotoğraftan biriyle karşılaşılacağını ifade ederek “Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim” dedi. Bozdağ’ın bu sözleri hem siyasilerden hem de vatandaşlardan yoğun tepki aldı.

Seçim için ‘siyasi darbe girişimi’ dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün 14 Mayıs seçimleri için, “15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca (boşa çıkınca) ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” dedi. Soylu’nun sözleri büyük tepki topladı.