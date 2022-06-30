AKP’nin Çay Kanunu’na CHP’li başkanlardan tepki

CHP Rize İl Başkanlığı’nın çağrısıyla, AKP’nin meclise sunduğu fakat gelen tepkiler üzerine komisyondaki görüşmeleri ileri tarihe bırakılan “Çay Kanunu” teklifi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından il başkanları ortak bir açıklama yaptı. Yazılı yapılan açıklama Ulusal Çay Konseri Başkanı Mehmet Erdoğan’ın “Ben hain değilim” sözleri hatırlatılarak “Hain kim?” diye soruldu.

CHP Rize İl Başkanlığı tarafından Fındıklı ilçesinde yapılan toplantıya Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun il ve ilçe örgütleri katıldı. Çay Kanunu’nun tüm detaylarının konuşulduğu toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

“NİYETLERİ ÇAY TARIMINI ELE GEÇİRMEK”

Kanun teklifi görüşmelerinin ertelenmesinin tehlikenin bittiği anlamı taşımadığı ifade edilen açıklamada,

“Aslında bu kanun teklifi çay sektörüne ve çay üreticilerine ikinci saldırıdır. İlk saldırı o zamanki (Ulusal Çay Konseyi Başkanı Ali Bayramoğlu tarafından hazırlanmış ve gelen tepkiler üzerine geri çekilmiştir. Her iki kanun teklifinin kaderi de aynı olmuştur.

Kanun teklifini hazırlayanlar kanun teklifini sahipsiz bırakmışlardır. Kanun teklifi görüşmelerinin ertelenmek zorunda bırakılması bir başarıdır. Ama tehlike geçmiş değildir. Çünkü bu ikinci girişimdir. Demek ki niyetten vazgeçilmemiş. Niyet belli çay tarımını ele geçirmek” denildi.

TÜRKİYE’Yİ ÇAYDA DIŞA BAĞIMLI BİR HALE GETİRECEKTİR

AKP‘nin Çay Kanunu’nda fiyatın Ulusay Çay Konseyi (UÇK) tarafından belirleneceğinin altı çizilen açıklamada, üreticiyi destekleme primleri ile ilgili hiçbir ifadenin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada,

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin hazırlamış olduğu kanunda, o yıl açıklanan yaş çay alım fiyatının en az yüzde onu olmak şartıyla yaş çay üreticisine destekleme primi ödenecek diyoruz. Örneğin yaş çay taban fiyatı 10 lira olduğunda destekleme 1 lira olacak.

Lakin AKP’nin kanununa baktığımızda özel işletmeler için üretilen çayın yüzde 10’u kadar ithal çay alımı yapmasına izin veriliyor. Bunun sonucunda aldığımız ithal çaylar hem Türk çayının değerini düşürecek hem de bölgede ki çay tarımını ve sanayisini yok olmakla karşı karşıya bırakacak, dünyanın en çok çay tüketen ülkesi olan Türkiye’yi çayda dışa bağımlı bir hale getirecektir” ifadelerine yer verildi.

HAİN KİM?

AKP’nin getirmeye çalıştığı kanun taslağını hazırlayanların yaptıkları işe sahip çıkmadıkları vurgulanan açıklamada, “Kanun taslağı adeta ‘Cami avlusuna bırakılan bebek’ muamelesi görmektedir. UÇK Başkanı Mehmet Erdoğan bile kanun teklifine gelen tepkiler üzerine ‘ben hain değilim’ diye açıklama yapmıştır. İlginçtir. Yorum yapmak istemeyiz ama sormadan edemeyiz ‘Hain kim?’ Bu söz konunun önemini ortaya koymuştur ve bizlerin bundan sonraki süreçte de bu konuyu sonsuza kadar ortadan kaldıracak şekilde mücadele etmemizi gerektirmektedir” denildi.

Çay Kanunu taslağının, CHP örgütleri tarafından köy köy gezilerek anlatılacağı açıklandı.