AKP’nin efsane vekili İYİ Parti’den, yeğeni AKP’den aday

AKP’nin kurucuları arasında yer alan ve 5 dönem milletvekilliği yapan ve ‘Kara çadırın kara oğlu’ olarak tanınan Ali Er, doğum yeri olan Erdemli ilçesinde İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Ali Er’in öz yeğeni olan Mersin eski Baro Başkanı ve aynı ismi taşıyan Ali Er ise AKP’den aday adayı oldu.

MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

Mersin’in “efsane” milletvekili olarak tanınan 5 dönem milletvekilliği yapan Ali Er, siyasetten koptuktan sonra yaz döneminde Toros dağlarında, doğum yeri Erdemli ilçesinin Hacıalanı Yaylası’nda, kış döneminde ise Elvanlı mahallesinde yaşamını sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti’ye üye olan Ali Er, bu partiden aday adayı olarak yeniden siyaset sahnesine döndü. Eski vekil Er, Erdemli’de düzenlenen ve bir miting havasında geçen bir toplantı ile aday adaylığını açıkladı.

Er, Anavatan Partisi döneminde 4 dönem milletvekili yaparken özellikle Erdemli başta olmak üzere ilçelerine yol, su, elektrik ve telefon hizmeti başta olmak üzere hayata geçirilen projeleri tek tık sıralayarak yeniden hizmet için milletvekili aday, aday olduğunu açıkladı.

ASIL MESLEĞİ ÇİFTÇİLİK

Evli ve 5 çocuk babası olan 74 yaşındaki Erdemli doğumlu Ali Er, lise mezunu ve asıl mesleği çiftçilik. Mersin İI Genel Meclis Üyesi olarak siyasete atılan Ali Er 18, 19, 20, 21, 22. Dönem Mersin Milletvekilliği görevlerinde bulundu. Anavatan Partisi’nde siyasete atılan Er, bu süre içerisinde Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeliği, Parti Müfettişliği ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü. Er, 2001’de Anavatan Partisi’nden istifa ederek, AK Parti’ye geçmişti.

4 TABANCAYI BELİNE TAKARAK MECLİSE GİRMİŞTİ

Seçim bölgesi Mersin’den kendisini ziyarete gelen 4 ziyaretçinin tabancasını beline takıp polise rest çeken AKP Mersin Milletvekili Ali Er’in sözleri, polisin hazırladığı tutanaklara, “Sıkıysa benden gelin alın lan” biçiminde yansımıştı.

TBMM kampüsü içine silah sokulmasının yasak olmasına rağmen ziyaretçilerini tabancalarıyla birlikte meclise sokan ve dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın “Pes doğrusu” dediği, AKP’li Ali Er’le ilgili polis tutanağında, “Sayın Milletvekili Ali Er, misafirlerinin üzerinde silah olduğunun anımsatılması ve görevli personelin kendisine yardımcı olacağının söylenmesine rağmen, misafirlerinin 4 tabancasını beline takarak, ‘Sıkıysa benden gelin alın lan’ ifadesini kullanmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

YEĞENİ AKP’DEN ADAY ADAYI OLDU

Ali Er’in yeğeni ve adaşı olan Mersin Barosu eski Başkanı Ali Er de AK Parti’den milletvekili adaylığına başvurdu. Yeğen Ali Er’de, amcası gibi Erdemli ilçesinde aday adayı olduğunu açıkladı. Er, şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek, ülkemizi ve milletimizi yeni zaferlere ve başarılara ulaştırmak için, mesleki ve siyasi anlamda sahip olduğum bilgi ve birikimle gerek seçim bölgemde gerek tüm Türkiye genelinde ülkeme, milletime ve devletime hizmet edebilmek için 28. dönem AK PARTİ milletvekili aday adayı oldum.”