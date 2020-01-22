Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP İstanbul Mv. Mahmut Tanal, Merhum milletvekili Kamer Genç’in TBMM’de Fetullah Gülen konusunda uyarıda bulunmasını ve AKP’nin FETÖ’yle mücadelesinin samimiyetini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online AKP’nin FETÖ’yle mücadelesi samimi mi? – Kulis (22 Ocak 2020)