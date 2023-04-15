AKP’nin Hatay’daki aday tanıtım toplantısında skandal sözler





AKP Dörtyol İlçe Teşkilatı binası önünde milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. AKP Hatay Milletvekili adayları Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Ahmet Alper Soylu, Abdulkadir Özel, (şu an Hatay vekili) Hüseyin Yayman, Zehra Eren, Cengiz Yıldız, Filiz Özçörekçi, Mehmet Hakan Yılmaz, Halil Ersen Doğan ve Necmiddin Çito tanıtıldı.

Toplantı, AKP İlçe Başkanı Osman Görgen’in konuşması ile başladı. Sırasıyla AKP Hatay Milletvekili adayları Ahmet Alper Soylu, Kemal Karahan, AKP MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve AKP İl Başkanı Mehmet Öntürk birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmaların ardından milletvekili adayları tek tek tanıtıldı. Ardından AKP MKYK üyesi Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu tarafından dua yapılması için emekli din dersi öğretmeni Ergüder Aksoy kürsüye davet edildi.

Aynı zamanda Dörtyol Belediyesi eski başkanı AKP’li Bilgehan Aksoy’un yakın akrabası olan Ergüder Aksoy, skandal bir açıklama yaptı.

AKSOY’DAN SKANDAL SÖZLER

Aksoy, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde en çok etkilenen yerlerden olan Antakya için şu skandal ifadeleri kullandı:

“Antakya… Antakya kardeşlerim… Siz hepiniz Yasin’i Şerif’i çok iyi tanırsınız. İkinci sayfayı da çok iyi tanırsınız. Antakya’nın diğer adı ‘Karya topluluğu.’ İsa peygamber zamanında kafir müşrik idiler. Oraya o mübarek İslam için gönderdi iki halifesini, görevlisini, reddettiler, onları şehit ettiler. Cenabı Hak ne dedi? Bir sayha ki, bir nara ki… Ödlerini kopardı, Antakya’yı sildi Allah, Muhammed ümmetine ‘buyurun bu kent sizin olsun’ dedi.

“BUNA FELAKET DEDİLER, BEN RAHMET DİYORUM”

Ama bu kent nasıl bir mozaik böyle… Hep onun şiirsel tarafı üzerinde duruyoruz. Hayır orada her dinden her mezhepten, öyle bir karışık homojen ki… Hayır ak insanının görevi orayı tamamen Kuran, İslam ve Muhammed Aleyhisselam çapında İslamize etmekle görevlidir. Allah’tan görevdir bu. Öyleyse bu ikinci sayha oldu Antakya’ya… Kardeşlerim buna bir felaket dedi. Ben de rahmet diyorum. Niye biliyor musunuz? Bir arabacı atını sürerken at biraz yorulunca kırbaç vurur ona…

DEPREMİN, “ALLAH’IN KAMÇISI” OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İşte bu millete 11 vilayet şahsında, 85 milyona bir kırbaç Allah’tan… O bir kamçıydı… Niçin? Çünkü o 50 bini şehit ederek cennete aldı Allah, ötekiler maddi olarak… O halde Antakya (eliyle milletvekili adaylarını göstererek) bu aslanları bekliyor ki artık tümüyle hepsi ak olsun.”

O VEKİL ADAYI ALKIŞLAMADI

Törene katılanlar bu sözleri alkışlarken, depremde 11 yakınını kaybeden milletvekili Hüseyin Yayman bu sözleri alkışlamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Yayman, 6 Şubat’taki depremlerde; ablası, abisi, yengesi, eniştesi, halası, 4 yeğeni, dayısının eşi ve kızları dahil 11 yakınını kaybetmişti. Yayman, acısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ERDOĞAN DA ŞEHİT İLAN ETMİŞTİR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da geçen hafta Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 bini aşkın vatandaş için, “Onlar şehitler safında” ifadesini kullanmıştı.

“ONLAR ŞEHİTLER SAFINDA”

“Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan’ı biraz buruk yaşıyoruz” diyen Erdoğan, “Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki vatandaşımızın acısı halen tazedir. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı da deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgili peygamberimize komşu. Depremzedelerimizi asla unutmuyor, asla ihmal etmiyoruz.” demişti.