AKP’nin her seçim döneminde vaadiydi: 2053’e kaldı

AKP’nin hemen her seçim döneminde Trabzon’a vaat ettiği Trabzon-Erzincan demiryolunun en son 2023 tamamlanacağı sözü verilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, projeyi 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na aldı. Rize-Erzurum hızlı tren hattı da bakanlığın 2053 planında yer alıyor.

Elif ÇAVUŞ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılından itibaren Trabzon’da yaptığı tüm mitinglerde demiryolu müjdesi verdi. Her seçim döneminde AKP’nin mega projeleri arasında yer alan Trabzon-Erzincan demiryolunun 2023 yılında tamamlanacağı sözü verildi.

Trabzon-Erzincan demiryolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca hazırlanan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na konularak 30 yıl daha ötelendi. Rize-Erzurum hızlı tren hattı da bakanlığın 2053 planında yer aldı.

BU NASIL PLANLAMADIR?

Planlamanın bölge gerçeklerinden uzak olduğunu ifade eden Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan şunları söyledi:

“Ülkemizin en önemli dış ticaret merkezleri arasında yer alan Trabzon, son yıllarda sahipsizlik nedeniyle bu özelliğinden hızla uzaklaştırıldığı gibi, Trabzon ve hinterlandı iller de gerekli olan altyapı yatırımlarına başlanmaması nedeniyle her geçen gün kan kaybediyor.

Trabzon’a hayali projelerle zaman kaybettiriliyor. Trabzon-Erzincan ve Erzurum-Rize muhtemel tren hattı uzunlukları ortalama 300 km civarındadır, toplam 600 km’lik iki hat yapılacağına, bu iki şehirden birine gelen tren hattını Rize-Trabzon arasında döşenecek yaklaşık 70 km’lik bir hat ile daha kısa yol ve daha düşük maliyetle bağlamak imkanı varken bu nasıl planlamadır?”

BELİRLENEN GÜZERGAHLAR RANTABL DEĞİL

Demiryolu güzergahlarının uluslararası demiryoluna bağlanması açısından belirlenen güzergahların rantabl olmadığına dikkat çeken Gürdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin ilk yıllarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından planlanan Samsun demiryolu hattının, sahil bandından Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Hopa güzergahından ve bu güzergahlardaki limanlara bağlantılı bir şekilde Orta Asya’ya uzanan hat olan Gürcistan-Batum Demiryolu hattına bağlanmalıdır.

İki hat olarak yaklaşık 600 km’lik demiryolu yapımı ile Trabzon-Erzincan ve Rize-Erzurum olarak planlanan hat sadece iki şehre bağlantı sağlamakta, oysa yaklaşık aynı uzunlukta olan Samsun-Batum demiryolu ile 5 il demiryolu hattına dahil edilmekte ve ayrıca ülkemiz uluslararası demiryolu ağına bağlanmaktadır. Planı hazırlayanlar bunu da mı hesap edemiyor acaba?”

ÜLKEMİZ EKONOMİSİ VE STRATEJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ YÖNÜNDEN BÜYÜK KAYIP

Trabzon’a oyalama taktikleri uygulandığına vurgu yapan Gürdoğan, “Trabzon’u bölgenin cazibe merkezi işlevine döndürmek ve tarihten gelen misyonuna uygun dış ticarette gerekli olan alt yapıları kazandırmak adına, Samsun – Sarp Kapısı otoyolunun ve Samsun-Sarp-Batum demiryolu yatırımlarının ve Trabzon Havalimanı modernizasyon ve genişleme yatırımının ivedilikle projelendirilmesi gerekmektedir. Geç kalınarak bu yatırımların 30 yıl sonrasına bırakılması, her defasında öteleme yapılarak Trabzon’a adeta oyalama taktikleri uygulanması, ülkemiz ekonomisi ve stratejik üstünlüğümüz yönünden büyük kayıp olacaktır” ifadelerini kullandı.

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