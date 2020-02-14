“AKP’nin hesapları Suriye’de boşa çıktı” – 18 Dakika (14 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, İdlib konusunda Rusya’nın Türkiye’ye karşı suçlamaları, Erken seçim olasılığı, İş bankası hisselerinin akıbetini merck altına aldı. AKP iktidarının Suriye politikası ve bankacılık sektöründe yaşanan borç krizi de 18 Dakika’da konuşuldu. Tele1'e destek olmak için:

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