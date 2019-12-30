Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu İletişim bilimci Dr. Ali Haydar Fırat, Libya’ya asker gönderilmesini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “AKP’nin İhvan politikası Türkiye’yi karanlığa sürüklüyor” – Kulis (30 Aralık 2019)