AKP’nin imar planını reddettiği Bakırköylüler böyle diyor: Depremden önce korkusu öldürecek

İBB Meclisi’nde Bakırköy’ün 7 mahallesinin imar düzenlemesinin reddedilmesi ilçede yaşayanların tepkisine neden oldu. ‘Evlerimiz çürük’ diyen vatandaşlar imza kampanyası başlatıp ‘Ölmek istemiyoruz’ diye haykırdı. Osmaniye Mahallesi’nin en eski binalarında olan 47 sene önce yapılan 6 katlı 33 dairelik Şahin apartmanının her yeri dökülüyor. Daire sahipleri son yaşanan 5.8’lik depremde hasarın daha da arttığını söyledi. Yenileme için 3 yıl önce diğer binalarla birleşerek ada bazlı yenileme için başvuru yaptıklarını ancak hâlâ imar ve destek beklediklerini ifade ettiler.

ŞAHİN APARTMANI YIKILDI – YIKILACAK

GİRİŞE UYARI YAZISI ASILDI

Osmaniye Mahallesi’ndeki Şahin apartmanı sakinleri binanın girişine “Binamızdan beton parçaları düşmekte kendinizi ve çocuğunuzu koruyun’ uyarı yazısı asmış.

BU BİNADA YAŞAYANLAR NE DİYOR?

Hanife Metin

Depreme gerek yok. Her gün korkudan ölüyoruz. Uykularımız kaçıyor yıkılacak diye. Çocuklarımız için korkuyoruz. Emekli maaşıyla nereye gidelim. Sesimizi artık duyun. Paran yoksa ölüm var. Biz bunu anladık.

Şenay Tekin

Evlerimiz durduğu yerde sallanıyor. Biz yerinde dönüşüm istiyoruz. 6 senedir bunun için uğraşıyoruz. Firmalar gelip gidiyor, ancak ortada bir sonuç yok. Yıkılsa inanın bizi enkazdan bile çıkaramazlar.

Ülkü Doğan

29 senedir burada yaşıyorum. Depremde her yer döküldü. Apartmanın her yerinden çatır çatır ses duyuyoruz. Bizler yerinde dönüşüm istiyoruz. Yetkililer halimize bir çözüm bulsun. Ölmek istemiyoruz.

Tülin Dizdar

İnsan canı siyasetten çok daha önemlidir. Önce bunu bilmek gerek. Burası çok eski bir bina. Bizler ölmek istemiyoruz. Bizim taşınacak gücümüz de yok. Müteahhitlerin istediği farkı ödeyecek paramız da yok.

İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın’dan sert tepki

İmar engeli kabul edilemez

Bakırköy’deki eski binaların yenilenmesi için istenen imar planının İBB Meclisi’de reddedilmesiyle ilgili İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın sert tepki verdi. Ayaydın “Kentsel dönüşüm için istenen imar reddedildi. Bu kabul edilemez. Buradaki insanlar senelerdir vergisini veriyor. Sahil ve E5’e gelince imar sorunu yok. Devasa projeler dikiliyor. Ama Bakırköy’ün gerçek sakinlerine gelince imar engeli çıkıyor. Bu kabul edilemez. Vatandaşlar korkarak evlerinde yaşıyorlar. Destek olmak zorundayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Devlet hastanesini taşımak istiyorlar bu da çok mağduriyet yaşatacak. Bakırköylünün sesi olacağız” dedi. İYİ Parti Bakırköy İlçe Başkanı Ülkü Ayaydın sözlerine şöyle devam etti: Bakırköy bizim yumuşakkarnımız. Bakırköy halkı yıllarca ‘Aman AKP olmasın da…’diye zorlandı. Onlara İYİ Parti’yi anlatacağız. Atatürkçü Cumhuriyetçi ve milli değerlere sahip çıkacak bir parti olduğumuzu gösterip Bakırköylülerin ihtiyaçlarına beklentilerine cevap vereceğimizi göstereceğiz.