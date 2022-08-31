AKP’nin kalelerinde CHP ve İYİ Parti yükseliyor

Orc Araştırma şirketi 6 kritik ilde halkın nabzını tuttu. ORC katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Hakan KAYA

Cumhurbaşkanlığı seçimi için araştırma şirketleri art arda anket sonuçları yayınlıyor. ORC Araştırma Şirketi, AKP’nin 2018 seçimlerinde güçlü olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Rize’de anket yaptı. ORC katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sordu.

Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 6 ilde AKP‘nin 2018’de gerçekleşen seçimlere göre oy oranı fazlasıyla düştü. CHP ve İYİ Parti’nin ise bu illerde oy oranları yükseldi. İstanbul’da AKP’nin oyları yüzde 42.7’den 12.5 azalarak yüzde 30.2 oldu.

ANKARA’DA DA BÜYÜK DÜŞÜŞ

CHP yüzde 1, İYİ Parti ise yüzde 9.7 oy kazandı. AKP’nin Ankara’da oyları 2018’deki yüzde 40.4’ten yüzde 10.3 azalarak yüzde 30.1 oldu. CHP yüzde 1.5, İYİ Parti yüzde 8.1 arttı.

Bursa’da AKP’nin yüzde 46,2 olan oranı yüzde 13.8 azalarak yüzde 32.4 oldu. İYİ Parti yüzde 7, CHP yüzde 4,1 arttı. AKP’nin Kocaeli’ndeki oy oranı ise 2018’e göre yüzde 48.3’ten yüzde 13.2 azalarak yüzde 35.1’e düştü. CHP yüzde 4.2, İYİ Parti ise yüzde 11 yükseldi.

CHP RİZE’DE OYLARI ARTIRDI

Trabzon’da AKP’nin 2018’de yüzde 56 olan oy oranı yüzde 15.6 düşerek yüzde 40.4 oldu. CHP ile İYİ Parti’nin oyları yüzde 7.6 ve 8.3 arttı.

AKP’nin kalelerinden Rize’de ise yüzde 64.8 olan oy oranı yüzde 18 düşüş gösterdi. Oy oranı yüzde 46.8’e düştü. CHP ise Rize’de yüzde 12.2 artış sağladı, yüzde 25.2’ye çıktı, İYİ Parti ise oyunu yüzde 8.2 artırdı, yüzde 14.2’ye yükseltti.

YARIDAN FAZLA OYLAR GİTTİ

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de de bu 6 ilde büyük düşüş var. MHP İstanbul’da 2018’de yüzde 8.3 oy alırken, 4 puan kaybetti, yüzde 4.3 oldu. Ankara’da yüzde 13.1 olan oyu yüzde 6.2’ye düştü. MHP’nin Bursa’daki oy oranı yüzde 10.7’den yüzde 5.5’e indi. Kocaeli’nde ise yüzde 11.4’lük oy oranı yüzde 5.2’ye düştü. Trabzon’da MHP yüzde 13.5 oy oranını yüzde 7.1 puan düşürdü, yüzde 6.4 yaptı. Rize’de de MHP’nin yüzde 12.4’lük oy oranı yüzde 6.3’e düştü, oyu yüzde 6.1 oldu.