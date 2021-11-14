Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi Bağcılar'da bir esnaf ile gençler karşı karşıya geldi. Esnaf, 'Gençler iş beğenmiyor deyince tartışma çıktı BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #bağcılar #akpninkalesi #gençler #esnaf #yurttaştv #gündem #bağcılarsokakröportajı #sokakröportajları
Anasayfa Alaturka Online AKP’nin kalesi Bağcılar’da “Gençler iş beğenmiyor” diyen esnafa tepki gösterdiler! Tartışma çıktı!