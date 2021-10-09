AKP’nin kalesi Bağcılar’da şok tepki! ”Körü körüne bağlı değiliz!’





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Bağcılar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Altay ekonomik sıkıntıdan yakınan, yurt dışına gitmenin yollarını aradıklarını söyleyen genç esnafa, "Millet 'Artık yeter' diyor. Sizin gibi arkadaşlarımız sizin gibi gençler 'Yeter' diyor. 'İşin tadı kaçtı' diyor. Türkiye’den ayrılmayı düşünmeyin. Ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız. Bayrağımıza da milletimize de bağımsızlığımıza da hep birlikte sahip çıkacağız. Türkiye’yi Londra’daki bir avuç tefeciye, faizciye, Katar’a teslim etmeyeceğiz. Az kaldı" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join