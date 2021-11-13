AKP 'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Bağcılar 'da yarın seçim olsa kime oy verirsiniz diye sorduk. İşte sokak röportajımızdaki yurttaşların görüşleri…. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #bağcılar #seçim #erkenseçim #erkenseçimanketi #seçimanketi #yarınseçimolsa #sokakröportajları #sokakröportajıizle
Anasayfa Alaturka Online AKP’nin kalesi Bağcılar’da son seçim anketi! “Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz!”