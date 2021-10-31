AKP’nin kalesi Bağcılar’da sorduk: “Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz?” Olay tepkiler!





AKP'nin kalesi Bağcılar 'da son seçim anketi. Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu defa da AKP 'nin kalesi olarak bilinen Bağcılar 'daki yurttaşlara "yarın seçim olsa kime oy verirsiniz" diye sorduk. İşte yanıtlar… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajı #bağcılar #seçim #seçimanketi #yarınseçimolsa #bağcılarröportaj #sokakröportajları #haber