AKP’nin kalesi Ümraniye’de engelli annesinin anlattıklarına şok olacaksınız! (Sonuna kadar izleyin!)

Yazan:
Alaturka Online
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Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmayı sürdürüyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen Ümraniye'de engelli annesi olduğunu söyleyen bir yurttaş ekonomik sorunlardan dert yandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ümraniye #akp #haber #siyaset #politika #röportaj #yurttaştv

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Alaturka Online
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