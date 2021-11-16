Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmayı sürdürüyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen Ümraniye'de engelli annesi olduğunu söyleyen bir yurttaş ekonomik sorunlardan dert yandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ümraniye #akp #haber #siyaset #politika #röportaj #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’nin kalesi Ümraniye’de engelli annesinin anlattıklarına şok olacaksınız! (Sonuna kadar izleyin!)