AKP’nin kalesi Ümraniye’de olay tepkiler! “Hükümete güven sarsıldı! Bunların gitmesi şart oldu!

Yazan:
Alaturka Online
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Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen Ümraniye'de "Ekonomiden memnun musunuz?" sorusunu yönelttiğimiz yurttaşların çoğunluğu ekonomik sıkıntılarını dile getirdi. Bir yurttaş "Hükümete güven sarsıldı. Bunların gitmesi şart oldu" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #ekonomi #ümraniye #akp #haber #siyaset #sokakröportajı #röportaj #politika #yurttaştv

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