AKP’nin kalesinde 600 kişi İYİ Parti’ye katıldı

Cumhur İttifakı’nın 2018 genel seçimlerinde yüzde 72.1 oy aldığı Kayseri’de çoğunluğu AKP ve MHP üyesi 600 kişi düzenlenen toplu katılım töreniyle İYİ Parti’ye katıldı.

Geçtiğimiz aylarda MHP’den ve meclis üyeliğinden istifa ettikten sonra İYİ Parti’ye geçen iş insanı Sedat Kılınç’ın katkılarıyla düzenlenen toplu katılım töreninde partiye yeni katılanların rozetlerini İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş taktı.

“BU ADALETSİZ DOZENE ‘YETER’ DİYEN 600 KİŞİ İLE BİR ARAYA GELDİK”

Partisine yeni katılan üyelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, şu ifadelere yer verdi:

*İYİ Parti GİK Üyesi Kayseri Milletvekili Sn. Dursun AtaŞ,İlçe Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve İl Divan Kurulumuzla birlikte İYİ ve cesurlar hareketine katılan, bu adaletsiz düzene ‘Yeter’ diyen 600 yeni üyemizle Sedat Kılınc’ın katkılarıyla düzenlenen üye katılım töreni kapsamında bir araya geldik. Üyelerimize partimizin rozetini takdim ettik.

“İYİ PARTİ KAYSERİ’DE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partisine yeni katılan üyeler için şunları söyledi:

*İYİ Parti il başkanlığımız tarafından düzenlenen Üye Katılım Programında Sn. Sedat Kılınç’ın katkılarıyla 600 yeni üyemizin rozetlerini taktık. Hayırlı olsun. İYİ Partimiz Kayseri’de her geçen gün büyüyor; güçlenerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.