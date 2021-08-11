AKP’nin kalesinde Akşener bu tepkilere şaştı kaldı! ”Of Of.. İnsanların halini görün!”





İYİ Parti Lider Meral Akşener Erzincan'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Beyaz eşya dükkanında yurttaşın 'En büyük en verimli köy biziz. Biz aç olduğumuza göre.. Bana bir makarna kömür geliyor iyi yaşıyoruz diyorlar!' sözleri karşısında Akşener ne diyeceğini bilemedi. Çiftçi yurttaş ise 'Biz nasıl ekip üreteceğiz? Çok kötü durumdayız! Cebimde 15 lira para var insanların halini siz düşünün.'' diyerek iktidara isyan etti.

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