AKP’nin kalesinde Binali Yıldırım’a tepki: Vallahi millet perişan

Konya’nın Cihanbeyli ilçesine ziyarette bulunan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, vatandaşın şok tepkisiyle karşılaştı. 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, “Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” dedi.

Müslüm EVCİ

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, beraberinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı milletvekilleriyle birlikte Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım vatandaşın şok tepkisiyle karşılaştı.

AKP’Lİ BELEDİYENİN 18 UYGULAMASINA TEPKİ

AKP’li Cihanbeyli Belediyesi’nin 18 uygulamasından dolayı mağdur olduklarını vatandaşlar Binali Yıldırım’a dert yandı.

Vatandaşın sorunlarını dinleyen Yıldırım, “Bu 18 uygulaması başkanın uydurduğu bir şey değil. Bu kanun…Bu İmar Kanununun bir maddesi. Bunu da uygulamak zorunda. Bunu çok uzun anlatırım, zamanımız yok. İhtiyaç halinde bunu uygulayacağız” dedi.

“VALLAHİ MİLLET PERİŞAN”

Binali Yıldırım açıklama yaptığı sırada, bir başka vatandaş ekonomiden yana dert yandı.

20 yıldır AKP’ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, “Başkanım ekonomi ekonomi…Millet vallahi perişan. 20 senedir size oy veriyorum. Bir AK Partili olarak söylüyorum şu ekonomiye bir el atın. Vallahi millet perişan” siteminde bulundu.

AKP’li Cihanbeyli Belediyesi’nin uyguladığı 18 uygulamasına tepki gösteren bir başka vatandaş ise “Bin lira maaşla biz ödeyemeyiz. Bu arsaları da ödeyemeyiz. O zaman belediye gelecek elimizden alacak” ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım ise, vatandaşa merak etme bunlar çözülür” yanıtını verdi.

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