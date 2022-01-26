AKP’nin kalesinde elektrik ve doğalgaz kesintilerine tepki

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, “İhracatımızı artıracağız dedik ama ham madde fiyatlarındaki artış, döviz kurları, enerji zamları ve birtakım olumsuzluklar yaşanırken bu kez de elektrik ve doğalgaz sıkıntıları baş gösterdi. Üretimin kesintiye uğradığı bu dönemde, sanayimizin önemli bir hasar alacağı bir gerçek” dedi.

Müslüm EVCİ

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) 2022 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un gündeminde BOTAŞ’ın ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) sanayiciye uygulayacağı doğalgaz ve elektrik kesintileri vardı.

‘TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU ÜRETİM VE İHRACATTIR’

Kesintilerin üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade eden Gülsoy şunları söyledi:

“İhracatımızı artıracağız dedik ama hammadde fiyatlarındaki artış, döviz kurları, enerji zamları ve birtakım olumsuzluklar yaşanırken bu kez de elektrik ve doğalgaz sıkıntıları baş gösterdi.

Son günlerde hepinizin bildiği gibi İran kaynaklı doğalgaz arz sıkıntısının ardından bu kez de OSB’lerde elektrik kesintilerine gidilmeye başlandı.

Şehrimizde de Kayseri 1. OSB Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, Mimarsinan OSB, İncesu OSB ve Kayseri Serbest Bölge’de ise Çarşamba-Perşembe-Cuma günleri elektrik kesintisi uygulanacak.

Bu ne demek, üretimi, ihracatı, verimliliği olumsuz etkileyecek demek. Türkiye’nin kurtuluşu üretim ve ihracattır. Üretimin kesintiye uğradığı bu dönemde, sanayimizin önemli bir hasar alacağı bir gerçek.”

‘YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TEŞVİK EDİLMELİ’

“Enerji ihtiyacı olan sanayi tesislerinde kısıtlama olmamalı” diyen Gülsoy şöyle devam etti:

“Sanayimizde kapasite ve üretim ivmelerini yavaşlatacak bu karar ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi, hasarında minimuma indirilmesi gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla yaptığımız toplantı sonrası sürecin en az sıkıntı ile aşılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Üretim ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliği biran önce sağlanmalıdır.”

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