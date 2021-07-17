AKP’nin kalesinde esnaf ateş püskürdü! ‘AKP’ye oy vermiştim.. Bu kadar rezilliği gördükten sonra..”





Trabzonlu bir esnaf, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a derdini anlatırken, 2009 yılında Almanya’dan Türkiye’ye geldiğine pişman olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışından gelenlere ilişkin “Depolarını fulleyip gidiyorlar” açıklamasına tepki gösterdi. Esnaf, “1 euro, 10 liranın üzerindeyse. Yurt dışında 1 euroya benzin ve mazot olmadığına göre. Ben bile bunu söylemezdim. O kadar deyim” dedi. HABER: TAMER ARDA ERŞİN- ESRA NUR PERVAN / KAMERA: ÜNAL AYDIN Trabzonlu bir esnaf, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a derdini anlatırken, 2009 yılında Almanya’dan Türkiye’ye geldiğine pişman olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışından gelenlere ilişkin “Depolarını fulleyip gidiyorlar” açıklamasına tepki gösterdi. Esnaf, “1 euro, 10 liranın üzerindeyse. Yurt dışında 1 euroya benzin ve mazot olmadığına göre. Ben bile bunu söylemezdim. O kadar deyim” dedi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve beraberindeki CHP heyeti, Trabzon’da esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Pandemi döneminde işlerinin kötü olduğunu ve batma noktasına geldiğini anlatan emekli bir kahvehaneci, AKP iktidarına tepki gösterdi. Kahvehaneci, 2 yıldır dükkanı kapalı olduğu için arabasının elinden gittiğini ve bu süreçte aynı zamanda dolandırıldığını şöyle anlattı: “İCRAAT BEKLİYORUM. SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN ONU BEKLİYORUM” "Tefeci yaptılar beni. Dolandırıcılar geziyor, ben imza atıyorum, yurt dışına çıkma yasağı var. Ben perişanım. 50 yaşına geldim, yuvamı kuramadım. Bu nasıl Müslümanlık. Bir de dinden, Kur’an’dan bahsediyoruz. Siyasette, hizmet ve proje olur. Esnaf bitti, bizim kasamızda para kalmadı. Aile mutluluğu da kalmadı, bu nasıl dünya? İnşallah düzelir yani… Yıllardır ben vergi veriyorum, Çay-Kur’dan emekliyim. Benim vergilerim havaya, düşmanlara gidiyor. Nereye gittiği de belli değil. Peşkeş çekiliyor. 50 senedir bir ihtiyacımız oldu, Allah tarafından gelmiş. Hani, ne bir destek. Ömrümüz bitti, perişanız. Sokağa çıkma yasağı, güzel, saygılıyız. Ama nedense bütün mekanlar, millet sokaklarda. Bizim mekanımız. Neyi sevmiyorsun ya. Sevmediğiniz işi mi bulacağız? O zaman bize iş bulun da çalışalım ya. Başkanım evime ekmek götüremiyorum. Biz adalet ve huzur istiyoruz. İcraat bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan onu bekliyorum. Konuşmalar artık bırakılsın ya. Kuru laf bunlar, çağ dışı ya." BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #chp #trabzon #haber #seyittorun #ahmetkaya