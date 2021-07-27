AKP’nin kalesinde İl Başkanlığı önünde yurttaşlar ateş püskürdü! ‘Seçim zamanı yaparsa AKP yapar..’





Şanlıurfa’da uzun süredir devam eden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) sorunu, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının önüne taşındı. Çiftçi İbrahim Say, “Bütün ürünlerimiz kurudu gitti. 250 dönüm mısır ekmişim. 250 milyar (bin) masraf yapmışım. Günde 5 saat elektriğimiz kesiyorlar. Ben Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Eğer vicdanı varsa, bu çiftçiyi terk etmesin” dedi. Uzun bir süredir; elektrik kesintileri ve yüksek faturalardan DEDAŞ’ı sorumlu tutan Şanlıurfa çiftçileri, bugün AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının önünde toplandı. Tepkisini, AKP’nin “Yaparsa AK Parti Yapar” seçim sloganını hatırlatarak gösteren bir çiftçi Cevher Türk; “Ancak seçim zamanlarında, ‘Yaparsa AK Parti, yapar.’ Kurutursa AK Parti kurutur. Vallahi AK Parti kurutur. Buraya kadar geldi. Harran Ovası gibi bir ova, 70 bin dönüm betonlaşmış ya 70 bin dönüm” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#receptayyiperdoğan #akp #şanlıurfa #dedaş #harranovası #yaparsaakpyapar #seçim #siyaset #gündem #politika #haber #yurttaştv