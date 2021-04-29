AKP’nin kalesinde sürpriz ziyaret! Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ettiler!





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, orucunu, Bağcılar’da, Songül-Öztürk Avcı çiftinin evinde açtı. Evin 8 aylık torunu Alperen’in annesi Zehra Avcı, İmamoğlu’na, 0-4 yaş arasında çocuğu bulunan anneler için şehir içi toplu ulaşımda ücretsiz seyahat olanağı sağlayan İstanbulkart uygulaması için teşekkür etti. Anne-çocuk kartının kendi fikri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “O kadar vicdanımı ısıtan bir şey ki. Bir annenin duasını alıyorsam, ne mutlu bana” ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ekremimamoğlu #bağcılar #akp #istanbulkart #ibb #ibbtv #haber #siyaset #politika #canlıyayın #haberler #imamoğlu #akparti #akpkalesi #röportaj #yurttaştv