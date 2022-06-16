AKP’nin kalesinde vatandaş: Seçim zamanı geldiğinde onları köye sokmayacağız

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’de vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. CHP’li başkana pahalılıktan dert yanan vatandaşlar iktidara tepki gösterdi. Gıda ürünlerine gelen zamlara tepki gösteren bir vatandaş, “Bir torba un 500 lira, bir tüp 330 lira olmuş. Bir litre mazotu zaten herkes biliyor. Halkın alım gücü yok. Bunlar milletin aklıyla oynuyorlar” dedi. Yaşlı bir adam ise AKP’li siyasiler için, “Seçim zamanı geldiği vakit onları şuradan köye sokmayacağız” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Hasırcı Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

“BUNLAR MİLLETİN AKLIYLA OYNUYOR”

CHP’li Özer’e zamlar ve hayat pahalılığından dert yanan bir mahalleli, “Bir torba un 500 lira, bir tüp 330 lira olmuş. Bir litre mazotu zaten herkes biliyor. Halkın alım gücü yok. Bunlar milletin aklıyla oynuyorlar. Şu an dünya genelinde en ucuz mazotu yakanın biz olduğunu söylüyorlar. Avrupa’da 2 bin avro asgari ücretlinin maaşıyla bin litre mazot alıyor, bizim asgari ücretlinin maaşıyla 150 litre alınıyor. Bunun içinden biz çıkamıyoruz. Arabamıza geçen sen 6 tane lastiği 3 bin 600 liraya aldık, bugün sadece bir lastiğin tanesi bin 400 lira” siteminde bulundu.

“YAZLIKÇILAR BİLE ARTIK KÖYE GELMİYOR”

Özer’in mahallenin durumunu sorduğu Mahalle Muhtarı Sezer Öztürk, mahalleye artık kimsenin gelmediğini söyledi. “Köyün çoğu emekli. Dışardan yazlıkçılarımız var, onlar geliyorlar. Onlar bile artık zor gelmeye başladılar” diyen Muhtar Öztürk, “Önceden gençlerimiz haftada gelir köy çok kalabalık olurdu. En az 30 40 araba geliyordu şimdi ben bile gençlerden sebepleniyorum. Pınarbaşı’nda tesadüf gençlerini gördüm buraya geldim” dedi.

“EKİM YAPMAYACAĞIZ”

Akaryakıt fiyatları nedeniyle ekim yapmaktan vazgeçtiklerini söyleyen Öztürk, “Geçen sene 700 dekar arazi ektim bu sene ekemedim. Motorum kapıda kilitli. Motorumun bir parçası kırıldı götürdüğüm usta, ‘muhtar kızma bu parça 2 ay önce 4 bin 500 liraydı’ dedi. Geçen hafta 17 bin liraya aldık parçayı. Traktörün parçasına 23 bin lira verdim. Traktör parçasına bir traktör parası verdim. Şimdi mazot 30 lira… Yapamadım kapıya kilitledim. Artık durdurduk, nadas yapmayacağız. Acaba düşer mi diye bekleyeceğiz. Ekim yapmayacağız” şeklinde konuştu.

“5 LİTRE YAĞ 180 LİRA OLUR MU YA?”

Tarım ülkesi olmamıza rağmen gıda ürünlerine gelen zamlara isyan eden Muhtar Öztürk, şunları söyledi:

* “Şimdi 5 litre yağ 180 lira olur mu ya? Biz üreten bir tarım ülkesiyiz. Geçenlerde Pınarbaşı’nda bir tarım toplantısı oldu, Pınarbaşı en fazla tarım alanı olan ilçeymiş. Biz buğday, arpa gibi her şeyi çıkarmaya çalışıyoruz ama 5 litre yağ 180 lira olur mu? Köylü şimdi tereyağını 80 liraya veriyor, bir tereyağı 80 lira olur mu diyor. Bir sana yağ 16 lira ya…

* 1 kilo şekeri 4,5 liraya alıyorduk şimdi 20 lira. Allah yardım etsin. Köylü olursa olur, köylü olmazsa olmaz. Ben Kayseri’de 27 yıl lokanta çalıştırdım. Köylünün otobüsleri geldiği zaman 60 kilo tavuk döner satıyordum. Buraya niye Özhaseki gelmiyor, niye Elitaş gelmiyor? Bizim köyümüz yok mu?

* Elitaş, Ankara’da konuşurken yanına gittim bana ‘Kayseri’de Kızılören diye köy mü var?’ dedi. ‘Doğru yok’ dedim. ‘Seçim zamanı gelirsiniz, benim dayım senin ayağına koyun kesti, ama şimdi kafana göre davranıyor, Kızılören köyü var mı diyorsun?’ dedim”

“ONLARI ŞURADAN İÇERİYE TIKMAYACAĞIZ”

Yaşlı bir adam ise, AKP‘li siyasileri kastederek, “Seçim zamanı geldiği vakit onları şuradan köye sokmayacağız” dedi. CHP’li Özer ise yaşlı adama, “CHP sizi unutmadı. Her zaman yanınızda olacak, sizi unutmayacak” ifadelerini kullandı.