AKP’nin kalesinde yurttaşlar Kılıçdaroğlu’na dert yandı! Erdoğan’a büyük şok! “SAHİPSİZİZ!”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Engelli bir yurttaş, "11 sene mahkemem sürdü, ret cevabı geldi. 11 sene. Emekliyim, 3 TL cebimde para var. Sizi bekliyorum, bir an önce gelsin gelmekte olan" dedi. Şanlıurfalı genç bir kadın ise çalışamadığını belirterek, “Çalışamayanlar ne yapsın? Ne yesinler, ne içsinler? Ben çocuğumu okula aç gönderiyorum. Çünkü şartlarım izin vermiyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, genç kadına, “Çok büyük bir acı, bir annenin çocuğunu aç göndermesi” karşılığını verdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #chp #şanlıurfa #erdoğan #akpninkalesi #esnafziyareti #geçimderdi #gündem #yurttaştv