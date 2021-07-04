AKP’nin kalesinde yurttaşlar yolu kapattı.. ”Memleket sahipsiz! Yazık günah..”





Tütün üreticilerinin, ‘yetki belgesiz tütün ticareti yasağına’ yönelik tepkisi sürüyor. Tütün üreticileri, bugün de Adıyaman-Kahta ve Malatya-Çelikhan yollarını trafiğe kapatarak protesto eylemi yaptılar. Yetki belgesiz ya da bildirimsiz tütün ticareti yapanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngören düzenleme 1 Temmuz’da yürürlüğe girmiş; tütün üreticileri, söz konusu yasağa yönelik tepkilerini karayollarını trafiğe kapatarak göstermişlerdi. Tütün üreticileri, bugün de Adıyaman-Kahta ve Malatya-Çelikhan yollarını trafiğe kapattılar. Üreticiler, “Memleket sahipsiz” sloganı attılar. Protestocuların saatler süren eylemi nedeniyle kapanan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bu arada tütün üreticisi bir vatandaş, "Şube başkanlarının, kooperatifin başındaki başkanların kişiliklerini araştırın. Bizzat sayın valimize de biz bunu izah ettik. Dört tane başkanın kişiliklerini araştırın. Zaten devlet de 'Bu adamlara kooperatif vermeyin' diyecektir. Yazık günahtır! Bizim ekmeğimizi elimizden almayın" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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