AKP’nin kalesinden mahalleli isyan etti: Bundan sonra size oy yok

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Molu Mahallesi sakinleri, bölgede AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan köpek barınağına karşı çıktı. Köpeklerin barınaktan kaçarak ekinlerine zarar verdiklerini ve kendilerine saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, barınağa karşı çıkmalarına rağmen kendilerini dinlemeyen AKP’li belediyeye tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Geçtiğimiz günlerde Molu ve Oymaağaç mahalle sakinleri yeni köpek barınağı yapımına ilişkin tepkilerini dile getirmek üzere yolu traktörler ile kapatmışlardı.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ve Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Muharrem Yiğen, mahallelerinde barınak istemeyen vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Köpeklerin barınaktan kaçarak ekinlerine zarar verdiklerini ve kendilerine saldırdıklarını söyleyen mahalle sakinleri, belediyenin mahallelerine köpek barınağı yapmaktan vazgeçmesini istedi.

“BUNDAN SONRA SİLME OY BİTTİ”

Kendilerine danışılmadan AKP‘li belediyenin köpek barınağını yapmaya başladığını söyleyen mahallesi sakinleri duruma tepki gösterdi.

AKP’li belediyeye oy vermelerine rağmen yeterli hizmet alamadıklarını da ifade eden mahalle sakinleri, “Bundan sonra silme oy bitti size. Hizmet istiyoruz bizler… Kayseri’nin başıboş gezen köpeklerini getirip bıraktığınız barınaklar istemiyoruz, çöplük istemiyoruz. 10 yıldan beri buraya hizmet yok. Sayın belediye başkanlarımız, siz buraya gelmeyecek misiniz, bütün pislikleri bize reva görüyorsunuz. Seçim zamanı geleceksiniz bütün Kayserinin pisliklerini siz Oymaağaca ve Molu’ya reva görüyorsunuz, bunun hesabı seçim zamanı siz geleceksiniz o zaman sorulacak. Biz burada köpek barınağı falan da istemiyoruz. Siz buraları bizlerin bırakıp gitmesini mi istiyorsunuz? Bizler hayvancılık tarımcılık da yapmayalım o zaman” siteminde bulundu.

“KÖPEK BARINAKLARI MAHALLELERDEN UZAKTA YAPILMALI”

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, şöyle konuştu:

*Sayın belediye başkanımız, bu bölgedeki mahalle halkımız hâlâ kendilerine köy ifadelerini kullanıyorlar.

*Vatandaşlarımız buranın tarım arazisi olduğunun ve şehrinde hizmetlerinin gelmediğinden bahsediyorlar.

*Fakat bu arada bizler hayvanseverlerden de daha fazla hayvanları seviyoruz. Otoyolun hemen yakınına neredeyse üzerine hayvan barınağı yapıldığında, hayvanlar barınaktan çıkıyor akan bir trafik üzerinde kazalara neden oluyorlar.

*Hatta hızlı seyreden bu trafik nedeniyle de köpekler maalesef kazalarda ölüyorlar. Başıboş bırakılan bu köpekler nedeniyle mahalle sakinlerinin bahçesine tarlasına giriyor, besledikleri tavuklarına zarar verdiklerini ifade ediyorlar.

*Hatta vatandaşlarımızın ifadelerine göre mahalle sakinlerine, çocuklarına zarar verdiklerini söylüyorlar. Bu hayvanlar bizlerin, sizlerin verdiği değerden de daha fazla değer veriyor ve seviyoruz.

*Bu köpek barınaklarının daha mantıklı yerlerde köy mahalle alanlarından uzak yapılmalı ve barınakların da daha yaşam alanları kaliteli olmalı.

*Sayın belediye başkanımız gelip bu mahallelerde bir gün sordunuz mu hayvan barınağı yapacağız biz burada dediniz mi?

“HEMŞERİLERİMİZ SEÇİM ZAMANI BUNUN HESABINI SORACAK”

İYİ Parti Kocasinan Meclis Üyesi Muharrem Yiğen ise, ”Yıllardır Kayseri’nin çöpünü, pisliğini köpek barınağını, başıboş gezen köpeğini, arıtma tesislerini, yüzde 75-80 oy almış olduğunuz Oymaağaç ve Molu’lu hemşerilerimize reva görüyorsunuz. İnşallah hemşerilerimiz önümüzdeki seçim zamanında bunların hesabını sizlere soracaktır” ifadelerinde bulundu.

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