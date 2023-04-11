AKP’nin listesi Meclis’te saltanat devri hedefliyor

AKP’li milletvekillerinin koltuğuna, yeni dönem için çocukları aday oldu…

Siyasi partilerin, YSK’ya verildikleri milletvekili kesin aday listelerinde dikkat çeken isimler yer aldı. AKP’nin listesi akıllara ‘saltanat’ devrini getirdi. AKP’de yıllardır TBMM Başkanlığı, Bakanlık, Belediye Başkanlığı yapmış kişilerin çocukları milletvekilliği listesinde yer buldu. İşte AKP’nin ‘mahdumları’: TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç, Manisa’dan aday gösterildi. Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin’in avukat oğlu Cem Şahin de memleketi Karabük’ten birinci sıra adayı yapıldı.

OSMAN GÖKÇEK, ANKARA ADAYI

AKP’nin ilk hükümetinde Bayındırlık Bakanı olan Zeki Ergezen’in oğlu Muaz Ergezen, Bitlis’ten ikinci sıra milletvekili adayı gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ise Ankara’dan milletvekili adayı oldu. Yine AKP Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel’in oğlu Emrah Karayel ise İstanbul’dan listeye girdi. Mardin eski milletvekili Süleyman Bölünmez’in kızı Ceyda Bölünmez Çankırı yeniden İzmir milletvekili adayı gösterildi. MHP’nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş ise Ankara’dan liste başı oldu.

Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, çizik yedi

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar, liste dışında kaldı. 2018’de Elazığ Milletvekili seçilen Tolga Ağar, Sedat Peker’in açıkladığı videolarda en çok bahsettiği isimlerden biriydi. AKP Malatya eski Milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ın kızı avukat İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da Malatya 3. Sıradan listeye girdi. Kara, 2008’de 5 yaşındaki çocuğu su kanalına düşüp ölen, 850 bin lira tazminat isteyen anne Gülhan Kömürgöz’e karşı, davalı idareyi savunmuştu. Skandal bir savunmaya imza atan Ölmeztoprak, “Tazminat onaylanırsa herkes çocuğunu öldürür” demişti. Ömeztoprak, istisnai kadrodan Malatya Valiliği özel kalemine alındı ve devlet memuru yapıldı. Oradan da İnönü Üniversitesi’ne geçiş yaptı. Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve Bingöl eski Milletvekili Yusuf Coşkun’un avukat oğlu Furkan Ufuk Coşkun da milletvekili adayı gösterildi.