“AKP’nin medyaya yeni bir saldırı başlattığının işareti” – 18 Dakika (9 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, yeni haftaya başlarken Cumhurbaşkanı’na hakaret suçları hakkında içtihat oluşturacak yargıtay kararına değindi. Gazeteci Murat Ağırel’in tutuklanmasının perde arkasına yer verilen programda, Moskova Zirvesinde Putin’in Türk heyetini beklettiği görüntüler üzerine de konuşuldu. Tele1'e destek olmak için:

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