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19 Nisan 2023
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AKP’nin milletvekili aday listesindeki üç isim değişti

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde seçime katılacak partiler ile milletvekili kesin aday listesini internet sitesinde yayımladı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında da yayımlanan YSK kararına göre, AKP’nin geçici aday listesindeki İstanbul ve Samsun seçim çevresinden üç isim değiştirildi.

İstanbul 3. Bölge seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Necmi Kadıoğlu’nun yerine AKP MKYK üyesi ve eski AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul 1. Bölge seçim çevresinde 33. sırada aday gösterilen Mustafa Naim Yağcı’nın yerine de Muhammet Enes Savaş aday yapıldı.

Samsun seçim çevresinde 8. sırada aday gösterilen Kadir Kayan’ın yerine ise Uğur Etli’nin adaylığı açıklandı. (AA)

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