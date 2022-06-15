‘AKP’nin oyları eriyor, CHP büyük güç kazanıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, parti heyetiyle birlikte Konya’ya geldi. AKP oylarının Konya’da eridiğini ifade eden Ali Öztunç, “AKP geçmişte çok oy aldı, onu bir daha rüyasında görür. İnşallah CHP Konyalılara kendisini anlatıyor, Konyalılar da CHP’ye ‘Buyur sıra sende haydi Türkiye’yi yönet, Konya’dan sana büyük destek vereceğiz’ diyecek. Tereyağı tavada nasıl eriyorsa AKP Konya’da öyle eriyor ve CHP Konya’da büyük güç kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberinde Parti Meclisi(PM) üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Genel Başkan Başdanışmanı ve Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, YDK Üyesi Gülsüm Filorinalı, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ve CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş’la birlikte Konya Ovasının Tarımsal Sulama sorunu hakkında bilgi almak üzere Konya’ya geldi. CHP’li heyet, Konya Valisi Vahdettin Özkan, DSİ, Jeoloji Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odasını ziyaret ettikten sonra CHP Konya İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

“2020 YILINDAN BERİ MÜTEAHHİT BATMIŞ BEKLİYOR”

2002 yılında yapımına başlanan Mavi Tünel projesinin aradan geçen 20 yıla rağmen bitirilemediğini söyleyen, her seçim döneminde AKP‘li isimlerin Mavi Tünel projesinin bitirileceğine ilişkin vaatler verdiğini belirten Öztunç, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız Konya ziyaretinde çiftçilerimizden bir sitem aldı; Konya Ovasına, suya, Konya tarımının büyütülmesi, geliştirilmesine ilişkindi. Bunun üzerine Genel Başkanımız Konya heyetinin oluşmasını istedi biz de bu kapsamda buraya gelip görüşmelerimizi yaptık. Amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Konya’nın, Konya Ovasının daha da büyüyüp tarımın burada artmasını istiyoruz. Kamuoyunda Mavi Tünel olarak bilinen Konya Ovası Projesi (KOP), Türkiye’nin GAP’tan sonra gelen en büyük projesi. 2002 yılında başlatıldı, oldu 2022, 20 yılda hala bitmedi, güya bu tüneller 2017’de bitecekti. Her seçim dönemi AKP, Erdoğan geldi, ‘bitiriyoruz, bitti, Konya Ovası suya kavuşacak’ dedi, bitmedi. Siz hükümetseniz yapan şirketleri bulacaksınız, yaptıracaksınız. 2020 yılından beri müteahhit batmış bekliyor, biz devreye girmesek, CHP gündeme getirmese üstüne yatacaklar. Bugün öğreniyoruz ki önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta yeni bir müteahhitle anlaşılacakmış, firma belliymiş. Bugüne kadar neredeydiniz, illa bizim söylememiz mi gerekiyor? Şimdi bu konuda adım atılıyor, bizim devreye girip ilgi göstermemizle yeniden bir hareketlenme başlayacak gibi görünüyor”

“GİDER AYAK TAM YAĞMA YAPIYORLAR”

Mavi Tünel projesinin acilen bitirilmesi gerektiğini kaydeden Öztunç, “Buranın bitmesi gerekiyor, 410 milyon metre küp su buradan Konya Ovasına gelecek bunun 170 milyon metreküpü, hadimi tünel üzerinden gelecek, gelmiyor geri kalanı getirilmeye başlandı. O da sulama için değil çoğunlukla içme suyu olarak getiriliyor, tarımsal amaçlı getirilmiyor. Hükümetler iş bitirmek zorundadır AKP hükümeti hep gürler hiç yağmaz, kürsüye çıktığı zaman Erdoğan gürlüyor yağmaya gelince yağma yok, yağmıyor; öteki yağma var ama yanlış anlamayın. Hem de bu son zamanda giderayak tam yağma yapıyorlar her yerden. Konya’da bu işten en mustarip kentlerden birisi yıllarca AKP’ye çok oy verdi, ne hizmet aldı söyler misiniz?” şeklinde konuştu.

“PROJEYİ BİTİRMEK BİZE NASİP OLACAK”

İktidarın Venezuela’da buğday üretme düşüncesini de eleştiren Öztunç, şunları söyledi:

“Seçim geliyor CHP iktidarında bu projeyi bitirmek, tamamlamak Konya Ovasını o özlediği suya kavuşturmak boynumuzun borcu. İnşallah bize nasip olacak. AKP, Konya’yı görmüyor. Konya Ovası değerlendirilse Türkiye’nin yaşadığı şu buğday, ayçiçek yağı noksanlığı giderilir. Bir Konya Ovası Türkiye’nin tahıl ürünlerini üretir, yeter de artar bile ama AKP gözünü Sudan’a, Venezuela’ya, Afrika’ya dikmiş; Konya’ya körler. Venezuela’ya gözleri açık, niye acaba? Orada tarım alanlarının kiralanmasını, buğday üretimini bir takım özel şirketler mi yapacak acaba, yine 5’li çete mi yapacak bu işleri? Senin ne işin var Venezuela’da, Sudan’da, Nijer’de. Nijer’in çiftçisine para kazandır Konya’nın çiftçisine kazandırma, Venezuela’ya gözünü aç gözünü dik, Konya’ya gözünü kapa. Bu AKP’nin rant anlayışıdır. CHP iktidarında buna son vereceğiz, Konya’nın ihtiyacı olan 4,5 milyar metreküp su Konya’ya gelecek.”

“KONYA’DA AKP ERİYOR”

AKP oylarının Konya’da eridiğini ifade eden Ali Öztunç, “AKP geçmişte çok oy aldı, onu bir daha rüyasında görür. İnşallah CHP Konyalılara kendisini anlatıyor, Konyalılar da CHP’ye ‘Buyur sıra sende haydi Türkiye’yi yönet, Konya’dan sana büyük destek vereceğiz’ diyecek. Tereyağı tavada nasıl eriyorsa AKP Konya’da öyle eriyor ve CHP Konya’da büyük güç kazanıyor” dedi.

“GÜZİDE KURULUŞLARIN ARAZİLERİNİN RANTA KURBAN EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Bahri Dağdaş Uluslarası Araştırma Enstitüsü’nün TOKİ’ye devredilmesini eleştirdi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“CHP’nin çok nitelikli, tutarlı, kapsamlı tarım politikası var. Bunun içinde üretim planlaması var, bölgelere göre neyin ne kadar üretileceği gibi. Türkiye 85 milyon, 100 milyona gidiyor turizm sektörünü de düşünürsek ikinci, üçüncü ürüne geçmemiz gerekiyor. İthalatla bu çarkı çeviremeyiz. Dünyada tarım alanları azalıyor. 2020 yılı BM’nin kuraklık yılı ilan ettiği bir gündü, kuraklığa dayanıklı çeşitler üretiliyor araştırma enstitüleri, cumhuriyetimizin yüz akıdır, AKP onların arazilerine de göz dikmiştir. Çiftçinin içinde bulunduğu borç yükünden çiftçiyi çıkartarak, çiftçiyi yeniden traktörle, toprakla, ahırla, üretimle barıştıracak, verilmeyen desteği çiftçinin cebine koyarak ‘haydi üret’ diyerek üreten köylüyü yeniden milletin efendisi yapacak projelerimiz var. Ama biz mühendisiz bu işleri liyakatli kişilerin yapması gerekir, Türkiye’nin her yerinde bir üretim seferberliğine gireceğiz. Birkaç sene içinde dünyadan ithalatı bazı ürünler haricinde, Türkiye kahve ithal edebilir coğrafyasında yetişmiyor ama Türkiye’nin buğday, mısır, soya ithal etmesi bizim kabul edemeyeceğimiz bir üründür. Böyle güzide kuruluşların arazilerinin rant adına peşkeş çekilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.”

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