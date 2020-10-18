AKP’nin oyları eriyor mu? Bahçelievler’de olay erken seçim anketi!

Erken seçim siyasetin gündeminde yeniden konuşulmaya başladı.
Yurttaş TV Şirinevler'de erken seçim hakkında yurttaşlara görüşünü sordu.
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