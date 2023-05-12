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12 Mayıs 2023
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AKP’nin seçim aracı lise bahçesinde

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Yapılan sınavlarda, Türkiye’de yüzde 1’lik dilime giren öğrencilerin eğitim gördüğü proje okul olan Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi’nin bahçesinde, “Bu kadar da olmaz” dedirten görüntüler yaşandı. Üzerinde AKP bayrak ve flamaları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla ‘Doğru Zaman Doğru Adam’ yazılı afişi asılı olan, seçim için kullanılan bir arazi aracı, bugün okulun bahçesine alındı.

Üzerinde bir de Türk Bayrağı bulunan aracın içeri girmesine okulun müdürünün izin verdiği öne sürülürken, okula bazı paketler indirildiği de iddia edildi. Bir süre burada duran aracın, cuma namazı yaklaşınca ayrıldığı belirtildi. Bazı veliler “Okula bu kadar göz göre göre siyaset sokmak nedir” diyerek yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

 

 

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