AKP’nin Tahsin Paşa’sı partiyi karıştırdı

TRT’de bir dönem yayınlanan Payitaht/Abdulhamit dizinde Tahsin paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu’nun, AKP’den Manisa birinci sırada milletvekili adayı olarak gösterilmesi hem partililerde hem de kentin gündeminde sürpriz etkisi yaratmıştı.

Manisa AKP Akhisar İlçe Teşkilatı’nda söylediği “Bağımsızlığımız mı söz konusu soğan fiyatı mı söz konusu” sözleriyle gündeme gelen AKP’nin ‘Tahsin Paşa’ lakaplı milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, bu kez partisinin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısında sarf ettiği sözlerle gündeme geldi.

Yenişehirlioğlu’nun toplantıda özellikle milletvekillerine yönelik sarf ettiği sözler partililer arasında şok etkisi yarattı.

“ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı başta olmak üzere, AKP’nin Manisa milletvekili adaylarının tamamının katıldığı toplantıda birinci sıra milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu’nun tavrı toplantıya damgasını vurdu.

Edinilen bilgilere göre AKP’li Yenişehirlioğlu toplantıya katılan diğer milletvekili adaylarına sitem etti.

Yenişehirlioğlu’nun bu sitemini “Ben 1. Sıraya beyefendinin talimatlarıyla aday oldum. Ancak adaylığım ilan edildiği gün hiç biriniz beni aramadı.” ifadeleriyle dile getirdiği ileri sürüldü.

Bu sözlerinden sonra bazı vekillerin “Biz whatshapp üzerinden tebrik mesaj attık” sözlerine karşın Yenişehirlioğlu’nun “Günde yüzlerce mesaj geliyor. Görmedim. Ulaşana kadar arasaydınız. Artık eskisi gibi olmayacak. Disiplin gelecek” şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

“SEÇİM ÇALIŞMALARINA ÇOK KATILMAYACAĞIM”

AKP’nin oyuncu milletvekili adayı Yenişehirlioğlu’nun söz konusu toplantının sonunda da setleri ve yaptığı anlaşmaları nedeniyle Manisa’daki seçim çalışmalarına fazla katılamayacağını belirttiği, “Benim uluslararası fanlarım var. Dizi ve imzaladığım sözleşmelerden dolayı seçim çalışmalarına çok katılamayacağım. İl başkanlığımız setlere göre bir program hazırlayacak. Ben sadece Manisa’ya değil Türkiye’ye hitap ediyorum. Ben Türkiye bazında iş yapacağım” şeklindeki ifadeleri kullandığı söyleniyor.

AKP’li Yenişehirlioğlu’nun toplantıda ayrıca uluslararası fanları olduğu gerekçesiyle Manisa’da küçük çaplı toplantılara değil kalabalığın yoğun olduğu toplantılara katılmayı tercih edeceğine yönelik ifadeler de kullandığı iddialar arasında yer aldı.

AKP’Lİ ÖZKAN TOPLANTIYI TERK ETTİ

Bahadır Yenişehirlioğlu’nun tavrının, toplantıya katılanlar arasında şok etkisi yarattığı, 27. Dönem AKP Manisa Milletvekili ve 28. Dönem AKP’den 5.’nci sıra milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan’ın ve bazı partililerin toplantıyı terk ettiği öğrenildi.

Toplantıda ayrıca Yenişehirlioğlu’nun partinin diğer milletvekili adaylarından bahsetmemesinin de huzursuzluğa yol açtığı belirtiliyor.