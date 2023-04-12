AKP’nin ‘Tahsin Paşa’sından ilginç soğan savunması

TRT’de bir dönem yayınlanan Payitaht/Abdulhamit dizinde Tahsin paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu, AKP’den Manisa birinci sıra milletvekili adayı yapıldı. Tahsin Paşa lakaplı Yenişehirlioğlu’nun birinci sırada milletvekili adayı olarak gösterilmesi kentte şaşkınlık yaratmıştı.

Aslen Manisalı olan AKP 1. Sıra milletvekili adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarına memleketinde partisinin Akhisar İlçe teşkilatını ziyaret ederek başladı.

SİYASETE GİRİŞ AMACINI AÇIKLADI

AKP Akhisar İlçe teşkilatında partililere seslenen AKP Manisa Milletvekili Adayı Bahadır Yenişehirlioğlu, kendisinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine milletvekili adayı olduğunu ifade etti.

Partililere seslenişinde neden siyasete girdiğini açıklayan AKP’li Yenişehirlioğlu şu ifadelere yer verdi:

*Niye siyasete girdiğimizi sordular. Benim açıklamam da şuydu “Başka partilerle bir alıp veremediğimiz yok. Herkes çok değerli. Türkiye’deki siyasileri dışarıda tutarak, ABD başkanı iktidara geldiğinde şöyle bir açıklama yapmıştı.

*‘Bundan sonra ihtilaller ile Türkiye’de siyaseti Tayyip Erdoğan’ı deviremeyiz, ancak muhalefeti bir araya getirerek devirebiliriz.” Tayyip Erdoğan’ı can düşmanı ilan ettiler. PKK/YPG ve Kandil, sayın Cumhurbaşkanımıza savaş ilan etti.

*FETÖ yapılanmasının en büyük düşmanı Cumhurbaşkanımız. Şimdi buradan baktığımızda ABD’nin FETÖ’nün, PKK’nın, kandilin düşman olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın yanında artık siyaset demeden ülke bütünlüğü için bir arada olmamız gerekiyor. Benim siyasete aktif olarak girmemin sebepleri amaçları da budur.

İLGİNÇ SOĞAN SAVUNMASI

AKP Manisa milletvekili adayı Yenişehirlioğlu, partisinin ilçe başkanlığında yaptığı konuşmasının son kısmında, Türkiye’nin şu anda var olma ve yok olma mücadelesinde olduğunu belirterek sözü önümüzdeki seçimleri gündemi soğana getirdi.

AKP’li Yenişehirlioğlu açıklamasında soğan ile yaptığı örneklemede şu ifadeye yer verdi:

*İnsani nefislerden vazgeçip artık birlikte olma zamanı. Türkiye’nin var olma yok olma mücadelesi bağımsızlığımız mı söz konusu soğan fiyatı mı söz konusu. Allah nasip ederse bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum.

ERDOĞAN’I ABDULHAMİT HAN’A BENZETTİ

AKP’li Yenişehirlioğlu partisinin ilçe teşkilatını ziyaretinin ardından Akhisar Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Yenişehirlioğlu, borsadaki ziyaretinde yaptığı konuşmada Erdoğan’ı Abdulhamit Han’a benzettiğini belirterek şöyle konuştu:

*Akhisar’da siyaset politikamızı yürüteceğiz. Ama kimseyi kırmadan ve dışlamadan. Kimseyi ötelemeden. Farklı farklı düşünebilir insanımız. Her yerde ve Akhisar’da da böyle. Bizim kimseyle hesaplaşma gibi bir durumumuz yok.

*Bizim derdimiz Türkiye. Türkiye’nin bölünüp bölünmemesi meselesi. Türkiye’ye içerden ve dışarıdan korkunç bir saldırı olduğu dönemde ben bu dönemi Allah rahmet eylesin Abdülhamit Han dönemine çok benzetiyorum.

*O zamanlarda İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar hani oyuncular değişti ama mevzunun felsefesi aynı. O zaman da Abdülhamit’e nasıl saldırıyorsa bu şer güçler şimdi de Recep Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar.

*Amerika saldırıyor. PKK, YPG, Kandil ve FETÖ yapılanması. Böyle bir noktada artık benim CHP’li, İYİ Partili ve diğer partili kardeşlerimle bir kavga yürütmem söz konusu değil.

*Ben vatanıma göz dikmiş, vatanımı bölmek, parçalamak isteyen burada bağımsız bir devlet kurmak isteyen insanlarla mücadele edeceğim. Siyasete girme sebebimiz o.

AKP’li Yenişehirlioğlu daha sonra CHP Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’yu ziyaret etti.