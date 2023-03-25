AKP’nin temayül yoklamasında belediyenin otobüslerini kullanmasına İYİ Parti’den tepki

AKP’de 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan teşkilat temayül yoklaması başladı.

AKP Konya İl Başkanlığı da 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için teşkilat temayül yoklamasını Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Elektronik ortamda yapılan temayülde 31 ilçe teşkilat mensupları oy kullandı.

Öte yandan AKP üyelerinin, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle temayül yoklamasının yapıldığı salona ücretsiz taşınması tepki çekti.

“DEVLETİN KAYNAKLARI AKP İÇİN SEFERBER EDİLİYOR”

Devlet imkanlarının AKP için seferber edildiğini ifade eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, şunları söyledi:

“Devlet kaynakları geçtiğimiz seçim dönemlerinde AKP için her alanda seferber edilmişti. Şimdi daha seçim atmosferine yeni girmişken Konya Büyükşehir Belediyesi AKP’lileri temayül yoklaması için salona taşıyor.

Partililerinizi kamu aracıyla değil, kendi imkanlarınızla ayarladığınız araçlarla taşımanız gerekir. Bu millete ait olan kamu araçlarını kendi partiniz için kullanamazsınız. Devletin kaynakları AKP için seferber ediliyor. Bu durumu kınıyor, halkımıza havale ediyoruz.”