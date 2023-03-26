AKP’nin temayül yoklamasında yumruklar konuştu

Şato Restoran’da düzenlenen temayül yoklamasında bin 500 delege, 124 milletvekili aday adayı için oy kullandı. Aday adayları oylama öncesi kameralar karşısında birlikte poz verdi.

Ancak, sıra oy vermeye gelince ortalık karıştı.

Partiye mensup milletvekili ve belediye başkanlarının katılmadığı temayül yoklamasında, Yeni Dünya Vakfı’na yakın isimlere oy kullanılmasının istendiği, bu isimlerin yer aldığı pusulaların elden ele dolaştırılarak blok oy kullandırma iddiaları üzerine kavga çıktı. Kavgada bazı kişiler yumruklanırken, olayları görüntülemeye çalışanlar da yumruklardan nasibini aldı.

Elektronik oy kullanımı yoluyla yapılan temayül yoklamasında özellikle AKP Şahinbey İlçe Başkanlığı üyelerinin, blok şekilde eski ilçe başkanı Hasan Teke, Muhittin Şimşek, Ahmet Çelik, Abdullah Korkmaz. Mehmet Görmez, Serpil Kavrak ile Yeni Dünya Vakfına yakın isimlere oy kullandıkları iddia edildi. Bazı partililer de temayülde divan olmadığını belirterek tepki gösterdi.