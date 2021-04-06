AKP’nin toplantısına CHP’den tepki

Gaziantep’in Şahinbey AKP ilçe teşkilatı, Şahinbey ilçe belediyesine ait Hz. Hatice ve Mavikent sosyal tesislerinde AKP’li mahalle temsilcileriyle toplantı yaptı.

TOPLANTI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

AKP Şahinbey ilçe teşkilatı, toplantıyı resmi hesabından paylaşarak ”Teşkilatımız 18.bölgemize bağlı mahalle temsilcilerimiz ile birlikte bir araya gelerek önümüzdeki dönem faaliyetlerimiz hakkında istişarelerde bulundular. Her bir vatandaşımızın geleceği için hayal kurmaya ve bunları hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

AKP’NİN TOPLANTISINA CHP’LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

AKP Şahinbey ilçe örgütünün belediyenin sosyal tesislerinde toplantı yapmasına belediye meclis üyeleri Uğur Kalkan ve Hasan Şencan tepki gösterdi.

Şahinbey Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Kalkan, “Halkımızın vergileriyle yapılan sosyal tesis, AKP’nin toplantı salonuna dönmüş. Bu sosyal tesis AKP’nin temsilcilerinin toplantısı için açılıyorsa; vatandaşın taziyesi için de açılsın o zaman. Pardon, lebaleb kongre ve toplantılarda virüs bulaşmıyor. Soran olursa; şeffafız dersiniz… Yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Hasan Şencan ise “Gaziantep halkının paralarıyla yapılan sosyal tesis, iktidar partisinin mahalle toplantılarına ev sahipliği yapıyor. İlçe Başkanın talimatıyla mecliste vatan, millet, bayrak diye parmak sallayanlar, arka tarafta halkın malını kendi malı gibi kullanıyor. Sizi gidi Rantçı siyasetçiler” şeklinde konuştu.

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