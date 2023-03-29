AKP’nin TÜGVA’ya tahsis ettiği İBB binası yıkıldı!

AKP yönetimindeyken İBB tarafından yurt olarak kullanmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak TÜGVA’ya tahsis edilen ancak bugüne dek boş tutulan Edirnekapı’daki bina mezbeleliğe döndü, bir kısmı bakımsızlıktan yıkıldı. İBB’nin şu an geri almaya çalıştığı binaya AKP yönetimindeyken 4.6 milyon TL yani yaklaşık 1 milyon dolar kamulaştırma bedeli ödenmişti. Vakfın, yurt olarak kullanmadığı halde İBB’ye de geri vermediği binanın etrafında, Fatih Belediyesi zabıtası tarafından konulan bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.

4.6 MİLYONA KAMULAŞTI

Şu an kaderine terk edilerek, harabeye dönen bina, restoran olarak işletilirken 2018’da İBB tarafından 4 milyon 658 bin TL ödenerek kamulaştırılmıştı. Yapının kullanım hakkı 12 Aralık 2043’e kadar TÜGVA’da. Yeni İBB yönetimi, taşınmazın boş tutulduğunu ve etrafının metal malzemelerle çevrelendiğini tespit ederek 24 Ağustos 2021’de TÜGVA’ya ihtarname gönderdi. Vakfa, taşınmazı amacına uygun olarak kullanması, aksi takdirde bedelsiz kullanım hakkının feshedileceği tebliğ edildi.

TÜGVA: PANDEMİ VAR

TÜGVA, 10 Eylül 2021 tarihinde İBB’ye gönderdiği yazılı cevapta, Covid-19 salgını nedeniyle bir çok kurum gibi ortak projelerine zorunlu olarak ara verdiğini bildirdi ve “Bina için hazırlanmış restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Restorasyon çalışmalarının bitimiyle beraber söz konusu yer eğitim faaliyetlerimizin icra mekanı olarak kullanılmaya başlanacaktır” dedi. Ancak aradan geçen yaklaşık 1.5 yıl içinde binada restorasyon çalışması başlamadı. Binanın bir kısmı bakımsızlıktan yıkıldı.