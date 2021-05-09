AKP’nin unuttuğu vaadler

AKP ile CHP arasından video ve animasyonlar ile karşılıklı “yalancılık” suçlaması yapılırken, iktidarın bugüne kadar söz verdiği ancak yerine getiremediği vaatler de tartışmaya açıldı. İşte AKP’nin söz verip tutmadığı vaatleri:

GÜÇLÜ MECLİS: 27. dönemin başından bu yana vekillerin atanmış bakanlara yönelttiği 12 bin 771 soru önergesi yanıtlanmadı.

LİYAKAT: Kamu bankalarına ve KİT’lere yapılan atamalar liyakat yerine iktidara yakınlık ilkesine göre hareket edildiğini gösterdi. Eski bakanlar yönetim kurulu üyesi, eski milletvekilleri büyükelçi ve rektör oldu.

YERLİ UÇAK: 2011 seçimlerinde billboardlarda dönemin Başbakanı Erdoğan’ın fotoğrafının yanında “Yerli uçağımız göklerde” yazılı afiş asıldı. 2015 seçimlerinde ise dönemin Başbakan Davutoğlu’nun fotoğrafının yanında “Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz” afişleri asıldı. Yerli uçağı havada, karada gören yok.

YARGI: En ufak bir eleştiri sonucu açılan davalar, tutuklamalar ve soruşturmalar, yargı bağımsızlığının sağlanamadığını gösterdi.

YASAKLAR: Türkiye uluslararası raporlarda özgür olmayan ülkeler kategorisine girdi. Gazetecilere özgür çalışma ortamı vaatleri havada kaldı.

ŞEFFAFLIK: Yap-işlet-devret modeliyle yapılan havalimanı, köprü ve hastanelerin maliyeti ve garantileri kamuoyundan gizlendi. Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi yasal süresine karşın geciktirildi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün yayımladığı endekse göre Türkiye 180 ülke arasında 91. sırada.

EĞİTİM: Öğretmenlik meslek yasası çıkarılmadı. İkili eğitim sisteminin sona erdirileceği vaadi gerçekleşmedi. Kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 100 olacağı vaadi yerine gelmedi.

3600 EK GÖSTERGE VAADİ TUTULMADI

■ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimlerinde verdiği en önemli seçim vaadi, “Bu kardeşinizi seçin bak dolarla, faizle nasıl mücadele edeceğim” sözü olmuştu. Erdoğan, seçim manifestosunu açıklarken “Ahdim olsun ki faiz, enflasyon ve cari açık düşecek” demişti. Ancak yüksek faiz devam ediyor, dolar da rekor kırıyor.

■ AKP’nin ekonomiyle ilgili seçim vaatleri arasında polis, sağlık personeli ve din görevlilerine 3600 ek gösterge, genç çiftçilere 30 bin lira destek, yem ve gübrede KDV muafiyeti, esnafa 8 bin liralık vergi affı, iş açmak isteyene faizsiz kredi vardı. Bu sözler tutulmadı.

■ Yine yoksullukla mücadele AKP’nin en önemli vaatlerinden biriydi. TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de 11 milyon insanın yıllık geliri 7 bin TL’nin altında. 11 milyon insanın günlük harcaması da 2.8 dolar düzeyinde. Enflasyon tek haneye inmediği gibi işgücüne katılım oranı yüzde 53.8’den yüzde 48.4’e geriledi. Genç işsizlik oranı yüzde 19.4’ten yüzde 26’lara çıktı.

Çocuklar ve hayvanlar korunmadı

AKP çocuklara karşı işlenen cinsel suçların yaptırımlarını artırmakla ilgili herhangi bir adım atmadı. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren yasa teklifini öncelikli olarak TBMM’ye sunma sözü de tutulmadı. Yasa tasarısı 1.5 yıldır Meclis’te bekletiliyor.

Seçim meydanında verilen sözü oylamada reddettiler

CEMEVİNE STATÜ: Bu söz de tutulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi önerisine karşı oy kullandılar.

KADIN YÖNETİCİ: Kabinede bir kadın bakan, 81 ilde 2 kadın vali görev yapıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Kentsel dönüşüm çalışmaları bölge ve halkın ihtiyacına göre yürütüleceği vaadi de karşılıksız kaldı.