AKP’nin yaptım oldu projesine mahkeme ‘dur’ dedi!

Bolu’da 2019 yılında yapımına başlanan ve tarım arazilerin ortasından geçen Güney Çevre Yolu projesine mahkeme dur dedi.

İsmail AKDUMAN

2015 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yol ağına alınan Güney Çevre Yolu’nun yapımına, dönemin AKP’li Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ında desteğiyle 31 Mart seçimlerinden önce başlandı.

Kentin en verimli topraklarının ortasından 12 metre yüksekliğinde ve 70 metre genişliğinde 13 kilometrelik yol için tarım arazileri belediye tarafından istimlak edilmeye başladı.

Bunun üzerine vatandaşlar ile 50 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Bolu Platformu yolun yapımına karşı çıktı.

Alaaddin Yılmaz, 3.dönem Belediye başkanlığı için yerel seçim vaadini adım adım hayata geçirmeye başladı.

Ancak, 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanlığını CHP’li Tanju Özcan kazanınca yolun kaderi de değişti.

ÖZCAN PROJEYE KARŞI ÇIKTI

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koltuğa oturduktan sonra projeye karşı çıktı.

İstimlak edilen arazileri köylüye geri verdi ama, projenin devam edebilmesi için bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü devreye girerek istimlak yetkisini aldı. 2020 yılı Şubat ayında ise Bolu Platformu, Bolu İdare Mahkemesi’ne projenin iptali için dava açtı.

Tanju Özcan da, projenin kente ihanet olduğunu belirterek, projenin durdurulması veya değiştirilmesi için tüm yetkilerini kullanacaklarını söyleyerek, platforma destek verdi.

Mahkeme devam ederken, 18 Eylül 2020 günü kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin ilk etabının yapılacağını, vatandaşların isteği doğrultusunda diğer etapların yapılmayabileceğini söyledi.

MAHKEME PROJEYİ İPTAL ETTİ

Bolu İdare Mahkemesi dava ile ilgili verdiği kararda, Güney Çevre Yolu için karayollarının, alması gereken ÇED raporunu almadığı, çevre yolu kenarındaki taşınmazların tarım arazisi olduğu ve bu tarım arazilerinin farklı amaçla kullanılabileceklerine dair Toprak Koruma Kurulu’nun kararının olmadığını belirtti.

Kararda ayrıca, yapılacak yol nedeniyle ekolojik dengenin bozulacağı, Bolu ilinin bu yola ihtiyacının olmadığı, bu yüzden de kamu yararından bahsedilemeyeceği, aksine Bolu Turizmine ve şehir esnafına zarar vereceği, dolayısıyla hukuka ve mevzuata aykırı olduğu vurgulanarak projenin yapımını iptal etti.

‘BOLU HALKI KAZANDI’

Bolu Platformu, kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada mahkemenin Bolu halkını haklı bulduğunu ifade etti.

Kararın özellikle bölgede bulunan köylülerin yüzlerini güldürdüğünü belirten platform, “Davaya konu çevre yolunu mahallinde incelemeler yaparak, yapılması planlanan yolun Bolu halkının menfaatine olmadığını, tarım arazilerini yok edeceğini, ekolojik dengeyi bozacağını gördük. Bunun üzerine Bolu Platformu ‘Güney Çevre Yolu İptali Gurubu’ tüm STK’lar, muhtarlar, dernek başkanları, çevre muhtarlarımız ve köylüler ile toplantılar yaptı. Konuyu platform hukukçuları ile de görüşerek hukuken haklı ve iptal talebimizin mahkemece kabul edilebilirliğine inanarak bu davanın açılmasını sağladık. Karar her yönü ile Bolu ve halkımızın yararına olmuştur” ifadelerini kullandı.

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