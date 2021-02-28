AKP’nin yeni İstanbul İl Başkanı “ihale şampiyonu” şirketin ortağı

AKP’nin 24 Şubat günü gerçekleştirilen İstanbul il kongresinde, Osman Nuri Kabaktepe yeni il başkanı oldu. Kabaktepe’nin adı AKP’li Esenler Belediyesi’nin son 8 yılda tanıdık isimlere verdiği ihale haberi ile gündeme gelmişti. Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre 2012-2020 arasında Esenler Belediyesi’nden en yüksek tutar ile ihale alan firmaların ilk sırasında Ayn Medya İletişim Reklam Organizasyon İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi bulunuyordu.

Şirket, 8 yılda belediyeden kültür sanat işleri için 41 milyon 961 bin 180 liralık 21 ihale almıştı. Esenler Belediyesi’nden aldığı ihalelerle büyüyen Ayn Medya hukuki ve mali yükümlülüklerini 2020’de Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi’ne devretti. Bu şirketin yarı yarıya ortaklarından biri de yeni il başkanı Osman Nuri Kabaktepe. 8 yılda belediyenin aynı içerikli 21 ihalesini alan şirket, Kabaktepe ortak olduğundan bu yana geçen 7 ayda Esenler Belediyesi’nden henüz ihale almadı.

Hangi partiye üye olduğuna bakmıyoruz

Esenler Belediyesi’nden ihalelerle ilgili yapılan açıklamada “Yapılan ihalelerdeki tüm süreçler KİK tarafından takip edilmekte ve onaylanmaktadır” denildi ve şöyle devam edildi: “Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe mensup olduğuna bakmayız. Bizim için aslolan Esenler halkının menfaatleridir. Açık ihale usulü ile yapılan ihaleler sonucunda en uygun teklifi veren firma o işi üstlenmiş olur. Belediyemizde ihaleler şimdiye kadar böyle olmuştur.”