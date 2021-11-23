AKP’nin yüzde 55 oy aldığı Ağrı’da yurttaş isyan etti! “Bugüne kadar AK Parti’ye oy verdim..”





CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Ağrı'da bir dokundu bin ah işitti Bir yurttaş, "Lanet olsun böyle hayata. Her gün zam üstüne zam. Bizi bu yoksulluktan kurtarın. Artık kafamıza sıkacak noktaya geldik. Eşimle boşanma aşamasındayım. Yurtdışına kaçmak için 150 bin TL istiyorlar ama imkanım yok" diye konuştu Başka bir yurttaş da "Bugüne kadar AK Parti'ye oy verdim Artık oy vermeyeceğim. 15 TL'ye aldığım ipi artık 40 TL'ye alıyorum. Günübirlik fiyat değişiyor. Müşterinin alım gücü kalmamış." dedi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #veliağbaba #chp #ağrı #esnafziyareti #esnaf #ekonomi #geçimderdi #yurttaştv