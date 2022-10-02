AKP’nin yüzde 64 oy aldığı kentte dramın fotoğrafı

2019 yerel yönetim seçimlerinde AKP’nin yüzde 60.81 oy aldığı Şanlıurfa’da çekilen ve sosyal medyaya yayınlanan bu fotoğraf yürekleri burktu.

Ahmet KAYA

Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Atatürk Bulvarı Sarayönü Mahallesi’nde kağıt toplayıcısı bir kadının arabasındaki üç çocuğuyla birlikte ekmek parası kazanma mücadelesinin videosu sosyal medya paylaşım sitelerinde ilgi odağı oldu.

Objektiflere yansıyan görüntüde, kağıt toplayıcıkı bir kadının arabasındaki üç çocuğundan ikisi arkada uyuyor. Diğeri ise biberonundaki sütünü yudumluyor. (İHA)

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