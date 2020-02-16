AKP’ye Güvendik Bizi Kandırdılar ! Sultanbeyli’de AKP’ye İsyan Var !





Tapu rayiç bedeline isyan eden Sultanbeyli halkı, AKP Sultanbeyli Belediyesi'ne yürüdü. Açıklanan rayiç bedelinin yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşlar, AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e istifa çağrısı yaptı. AKP'nin yüzde 59 oy aldığı yer olan Sultanbeyli'de, vatandaşlar, Cuma namazından sonra Belediye binasına yürüyerek isyan etti. Bir kadının, "Eve 200 milyon gelmiş. Benim kocam emekli. 1600 alıyor. 200 lirayı nasıl ödeyeceğim" diye tepki gösterdiği görülürken, bir amcanın ise, "Dinimizi, imanımızı sömüre sömüre iktidara geldiler. Şimdi de çalmayla doymuyorlar. Çalıyorlar, çalıyorlar, çalıyorlar…" diyerek sitem ettiği fark edildi. Bizlerde İlave TV olarak Sultanbeyli Halkıyla bu konuda röportaj yapmak istedik ve yaptık. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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