AKP’ye katılan Çelebi’ye manidar çağrı: Bize ihtiyacın kalmadı yol arkadaşlığını bitir

Bu talep Kumpas Mağdurları Dayanışma Derneği Başkanı olan Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar’dan geldi…

Yavuz ALATAN

Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Kumpas Der) Başkanı Ahmet Tatar, AKP‘ye katılan eski teğmen ve Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin istifasını istedi.

FETÖ kumpası nedeniyle intihar eden merhum Yarbay Ali Tatar’ın kardeşi olan Ahmet Tatar, “Biz FETÖ kumpaslarına maruz kalanlardan oluşan bir derneğiz. Çelebi de FETÖ kumpası ile 41 ay hapiste kalmış birisi. Kumpasları organize eden ve uygulayanların ortaya çıkarılması için bir dönem bizimle birlikte mücadele etti. Ancak şu andaki tercihinden sonra bizim derneğimize ihtiyaç duymayacak. Dolayısıyla gereğini yapmalı” dedi.

Öte yandan eski silah arkadaşı Ali Türkşen de AKP’ye katılan Çelebi’ye “Başımıza bu işleri açan insanların elini kuvvetlendirecek bir yaklaşım içerisinde olması üzücü” diye tepki gösterdi.

Özdağ: Çelebi bizim partimize gelecekti

CHP‘den milletvekili seçilen, ardından Memleket Partisi‘ne geçen, son olarak da AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan çarpıcı açıklamalar geldi. FOX TV’ye konuşan Özdağ, “İlk kez açıklıyorum. Memleket Partisi’nden ayrıldıktan sonra kendisiyle 3 defa Anadolu Kulübü’nde sohbet ettik. Ben Zafer Partisi’ne davet etmiştim. O da kabul etmişti. Mayıs ayında geleceğini söylemişti. Ama Zafer Partisi arkadaşa ağır geldi. Keşke ölseydi de akıllarda kahraman kalsaydı” yorumunu yaptı.