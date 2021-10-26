AKP’ye kendi kalesinde büyük şok! “Oy verdiğime pişmanım! Hakkımı helal etmiyorum!”





Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını tutmaya devam ediyor. AKP'nin kalesi olarak bilinen İstanbul Gaziosmanpaşa'da yurttaşlara "Olası bir erken seçimde kime oy verirsiniz?" diye sorduk. Bu zamana kadar AKP'ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu dile getiren yurttaşların söyledikleri dikkat çekti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #akp #seçim #erkenseçim #ekonomi #gaziosmanpaşa #gop #haber #politika #akpkalesi #siyaseet #yurttaştv