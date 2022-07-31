AKP’ye kiralanan salon CHP’ye verilmedi

AKP’nin bir yıl önce toplantı yaptığı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, CHP’nin Sakarya’da yapacağı Grup toplantısına verilmedi. CHP il Başkanı Ecevit Keleş, “Rektör Hamza Al’dan grup toplantımız için yer istedik. ‘Ben veremem’ dedi. YÖK’e iletin dedik. ‘Olmaz’ diye karşılık verdi. Biz bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP’nin 13 Eylül’de Sakarya’da Gurp toplantısı yapmak istediği SAÜ Kongre Merkezi’ne rektörden izin çıkmadı.

“REKTÖR ‘OLMAZ’ DEDİ”

AKP’nin bir yıl önce toplantı yaptığı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, CHP’nin Sakarya’da yapacağı Grup toplantısına verilmedi.

CHP il Başkanı Ecevit Keleş, “SAÜ’ye yeni atanan Rektör Hamza Al’a hayırlı olsun ziyareti yaptık. Ardından grup toplantımız için kongre merkezini kiralamak istediğimizi söyledik. ‘Ben veremem’ dedi. YÖK’e iletin dedik. ‘Olmaz’ diye karşılık verdi. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Sakarya’da bu tarz büyük toplantılar için maalesef yer yok” ifadelerini kullandı.

CHP il Başkanı Ecevit KeleşÜNİVERSİTE YÖNETİMİNİ SORU YAĞMURUNA TUTTU

Üniversitenin Kongre Merkezi’nin CHP’ye kiralanmak istenmemesine tepki gösteren Keleş, Sakarya Üniversitesi Yönetimi’ne şu soruları sordu;

“-28 Kasım 2021’de AKP Sakarya Üniversitesi Salonunu kullandı mı?

-Önce bütün AKP’liler üniversitenin yemekhanesinde yemek yiyip daha sonra eski Rektör Fatih Savaşan’ın da katıldığı konferans salonunda gerçekleşen buluşmayı mitinge çevirdiler mi?

-AKP yönetimi salonu Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu vasıtasıyla ücret ödemeden aldı mı?

-Geçtiğimiz hafta Milli Türk Talebe Birliği ötekileştirici siyaset yaparak salonu kullandı mı?

-Yine geçtiğimiz yıl Ekim ayında Binali Yıldırım üniversiteye davet edildi mi?

-SAÜFEST’ten toplanan paralar TÜGVA’ya mı yoksa Maarif Vakfına mı aktarıldı ?

-Fatih Savaşan yönetiminde Sakarya Üniversitesinin kaynakları ile İHH arasında bir bağ oldu mu?”

REKTÖR AL, 15 TEMMUZ’DA GÖREVE GELDİ

Sakarya Üniversitesinde 15 Temmuz Cuma günü düzenlenen devir teslim töreniyle, Rektör Prof. Dr. Hamza Al, görevi Prof. Dr. Fatih Savaşan’dan devralmıştı.