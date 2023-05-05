‘AKP’ye mühür basılmış oy pusulası’ skandalında yeni gelişme

Seçimler için Avustralya’nın Sidney kentine gönderilen açılmamış haldeki milletvekili seçimi oy pusulalarından birinin, Yüksek Seçim Kurulunun genelgeleri gereği incelenerek teslim alınırken, AKP’nin adına tercih yapılmış, mühür basılmış halde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tutanak tutulmasının ardından hazır bulunan siyasi parti temsilcileri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Talebi inceleyen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, oy birliğiyle konunun araştırılmasını ve kusurlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

OY VERME İŞLEMİ 29 NİSAN’DA BAŞLAMIŞTI

Oy verme işleminden önce Sidney Başkonsolosluğu bir açıklama yaparak oy kullanabilmek için gerekli belgeler ve detayları seçmen ile paylaşmıştı. Sidney Başkonsolosluğu’nda 29 Nisan’da başlayan oy verme işlemi 7 Mayıs 2023’te sona erecek.

Sidney Başkonsolosluğu’nda oy verebilmek için Sidney Başkonsolosluğu’ndan randevu almaya gerek olmazken, T.C. kimlik kartı, pasaport, aile cüzdanı ya da Sürücü Belgesi gibi belgelerin ibrazı isteniyor.

1.2 MİLYON SEÇMEN OY KULLANDI

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 139 bin 556, gümrüklerde ise 87 bin 674 seçmen oy kullandı.