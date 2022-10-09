“AKP’ye oy istemeyeceğim” diyerek istifa etti

Ordu’da daha önce AKP’yi eleştirdiği için gözaltına alınan BBP MYK üyesi Fatma Yümlü, “AK Parti’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim” diyerek istifa etti.

İsmail AKDUMAN

BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı iken geçen yıl katıldığı programda AKP‘yi eleştirdiği için gözaltına alınan MYK Üyesi Fatma Yümlü, AKP’ye oy istemeyeceğini söyleyerek partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yümlü, 2013 yılında BBP’ne üye olduğunu ve 2019 yılında da MYK üyesi seçildiğini belirterek, genel başkan yardımcılarına ittifaktan çıkılarak tek başına seçime girilmesini söylediğini vurguladı.

“KOLTUM SEVDAM OLMADI”

Siyasette gerçeği söyleyenlerin dikkate alınmadığını kaydeden Fatma Yümlü, şu ifadeleri kullandı: “Benim koltuk sevdam, çocuğumu işe sokarım düşüncem hiç olmadı. Çok şükür ihtiyacım da yok. Tek hedefim adalet, vatan, bayrak, millet diyerek doğruları söylemeye gayret gösterdim. Bu şartlarda AK Parti’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için BBP’nin ittifakın içinde olması istifa etmem gerektiğini göstermiştir.”

“5 KURUŞLUK FAYDASI OLMAMIŞTIR, İYİ YOLCULUKLAR”

Fatma Yümlü’nün istifasının ardından BBP de bir açıklama yaptı. BBP Kurumsal İletişim ve Medya Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muammer Başkan, şunları söyledi:

“Yedek MKYK üyesi olarak yazılan ve bugüne kadar partimize, camiamıza yük ve olumsuzluktan başka bir şey getirmeyen, partimize hiç bir noktada olumlu beş kuruşluk katkısı olmayan, bilakis istifa ederken dahi karşı medyaya malzeme olacak açıklamada bulunarak partimize zarar vermeyi hedefleyen Fatma Yümlü’nün istifası partimiz ve camiamızda memnuniyetle karşılanmıştır. Kendisine iyi yolculuklar dileriz.”

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